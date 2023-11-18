Глава российской делегации Оверчук назвал саммит АТЭС успехом

Глава российской делегации, вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что декларация саммита АТЭС в Сан-Франциско была принята с учетом позиции России и в целом Оверчук оценивает этот саммит, как успешный. Об этом сообщает ТАСС.

«Никаких токсичных политических сюжетов. Это спокойный рабочий документ, который обозначает основные экономические проблемы, о которых я уже сказал, в том числе проблему климата, проблемы цифровой трансформации, проблемы прав женщин, и, собственно, позволяет нам двигаться дальше в рамках перуанского председательства, которое наступило», — сообщил Оверчук.

Он добавил, что с учетом непростых условий, в которых находится современный мир, прошедший саммит и его декларацию можно считать успешными для России.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе финального заседания глав делегаций Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) объявил о планах пролонгировать переговоры еще на пять дней.

Перед этим Байден совершил ошибку во время выступления на саммите АТЭС, не сумев правильно прочитать слово с телесуфлера.