Вице-премьер РФ рассказал, как Байден принял делегацию России на саммите АТЭС

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук рассказал, как президент США Джо Байден и первая леди страны Джилл Байден приветствовали российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера было протокольное мероприятие», — сказал Оверчук, возглавляющий делегацию РФ.

По словам вице-премьера, российскую делегацию принимали в соответствии с протоколом, ее участников приветствовали Байден и его жена.

«Как говорится, как вежливые люди поздоровались», — добавил он.

Ранее Оверчук заявил, что российская делегация на саммите АТЭС контактировала с рядом иностранных лидеров.

По его словам, беседы прошли в нормальном, абсолютно позитивном и экономическом ключе.

До этого Оверчук сообщил, что к российской делегации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско относятся достойно.

Ранее Захарова заявила об «ущербной» линии США в АТЭС.