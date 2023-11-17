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Песков рассказал, почему не раскрываются детали посещения Путина штаба ЮВО

Песков: детали визита Путина в штаб ЮВО не разглашают из-за военной информации

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Подробности посещения президентом России Владимиром Путиным штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону не разглашаются, поскольку это военная, закрытая информация. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Конечно же, это военная информация, она закрыта. Она не может быть более подробной», — сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, почему о недавнем визите российского лидера в штаб ЮВО в Ростове-на-Дону сообщалось без дополнительных подробностей.

До этого Песков сообщил, что Путин 10 ноября посетил штаб Южного военного округа, где заслушал доклады о ходе специальной военной операции (СВО).

Он указал, что глава государства направился в Ростов-на-Дону сразу после возвращения из-за границы. 9 ноября российский лидер провел в Астане переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

По словам Пескова, Путина сопровождал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Как заявил пресс-секретарь, президент и министр обороны заслушали доклады о ходе боевых действий на Украине.

Кроме того, во встрече приняли участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и еще несколько военачальников.

Ранее в Кремле назвали условие для предпосылок мирного урегулирования на Украине.

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