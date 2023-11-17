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В Венгрии отметили ухудшение ситуации с венгерским языком на Украине

Орбан отметил ухудшение положения венгров на Украине в сравнении с СССР

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Yves Herman/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил ухудшение ситуации с венгерским языком на Украине в сравнении с той, что была в СССР. С такими заявлениями он выступил в эфире RTL.

«С точки зрения венгерского языка и образования ситуация во времена Советского Союза была лучше, чем сейчас во времена украинского государства», — подчеркнул он.

До этого венгерские власти заявили, что не будут выдавать Киеву военнообязанных беженцев.

По словам Шемьена, венгерские власти не проверяют беженцев с Украины, являются ли они военнообязанными. Каждый прибывающий в Венгрию гражданин Украины, подчеркнул вице-премьер, является свободным человеком, и только ему самому решать, оставаться ли за границей или возвращаться на родину.

Ранее венгерские власти предложили Украине альтернативу членству в Евросоюзе.

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