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Армения передала в МУС документы о ратификации Римского статута

Армения присоединится к Римскому статуту МУС 1 февраля 2024 года

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Peter Dejong/AP

Армения станет полноправным членом Римского статута Международного уголовного суда (МУС) 1 февраля 2024 года. Об этом сообщается на сайте МУС.

По словам представителей инстанции, 14 ноября Армения официально передала документ о ратификации Римского статута, и теперь ей нужно лишь дождаться вступления его в силу.

«Армения станет 124-м государством-участником, присоединившимся к статуту, и 19-м государством из Восточной Европы, сделавшим это», — отметили в МУС.

Также стало известно, что 15 ноября глава армянского МИД Арарат Мирзоян проинформировал секретариат МУС о том, что Армения задним числом признает юрисдикцию суда с 10 мая 2021 года.

3 октября парламент Армении на заседании ратифицировал Римский статут. За ратификацию статута и принятия заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС проголосовали 60 депутатов парламента, против — 22. После ратификации документ подписал президент.

В марте этого года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, которых подозревают «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в РФ с 24 февраля 2022 года. Москва не находится под юрисдикцией МУС, что неоднократно отмечали в Кремле.

Ранее в российском МИД объяснили, почему Армения ратифицировала Римский статут МУС.

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