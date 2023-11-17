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Вместо Волгограда Сталинградом пока назовут ледокол

Губернатор Бочаров: «Сталинградом» назовут ледокол

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Волгоград 24

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что он полностью поддерживает решение о продлении изучения общественного мнения по поводу переименования Волгограда в Сталинград. Об этом сообщает портал V1.ru.

«По итогам исследований и опросов видим положительную динамику тех, кто хочет Сталинград. Но и неопределившихся еще много, продление работы считаю верным, справедливое на сегодняшний день», — заявил он.

По его словам, остается значительное количество людей, которым необходимо объяснять переименование Волгограда в Сталинград.

Также губернатор заявил о том, что пока «Сталинградом» назовут только ледокол.

«В целях сохранения исторической памяти о Сталинградской битве президентом поддержано решение назвать новый атомный строящийся ледокол именем «Сталинград», — подчеркнул глава региона.

До этого сообщалось, что дорожные знаки «Волгоград» на всех основных въездах в город-герой накануне Дня Победы временно поменяли на знаки «Сталинград».

Ранее Волгоградский областной суд признал геноцидом преступления нацистов в Сталинградской области в годы Великой Отечественной войны.

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