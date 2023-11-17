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Нетаньяху не поехал навещать раненых в больнице Израиля из-за возможных протестов

Yedioth Ahronoth: Нетаньяху отложил визит в медцентр «Шиба», опасаясь протестов

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Jacquelyn Martin/AP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил свой визит в медцентр «Шиба» госпиталя «Тель ха-Шомер» из-за возможных протестов. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

По данным издания, политик собирался посетить раненых бойцов, которые проходят лечение в «Шибе», 17 ноября. Но накануне руководство медцентра предупредило, что визит не состоится. Источники пояснили газете, что Нетаньяху решил не провоцировать осуждение со стороны военных, некоторые из которых получили серьезные травмы.

По словам главврача «Шибы», солдаты «расплатились своим здоровьем» за ошибки Нетаньяху. Он рассказал, что в «Шибе» есть бойцы, жизнь которых уже никогда не будет прежней из-за потери конечностей и других тяжелых ранений. По словам руководителя медцентра, «интенсивность гнева» среди этих бойцов будет сильнее, чем у других.

Накануне Израиль не нашел свидетельств военной активности в больнице «Аш-Шифа» в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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