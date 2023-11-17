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Песков не сомневается в победе Путина на выборах президента

Песков: Путин победит на выборах президента, если решит баллотироваться

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не сомневается в победе нынешнего главы российского государства Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году, если тот решит баллотироваться, передает ТАСС.

Песков отметил, что Путин еще не сообщал о своем намерении баллотироваться, но представитель Кремля надеется, что президент это сделает.

«Искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, не сомневаюсь, что он дальше будет президентом. А там видно будет», — сказал он.

До этого Дмитрий Песков заявлял, что решений по поводу участия Владимира Путина в президентских выборах 2024 года самовыдвиженцем еще не принималось.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что в администрации президента рассматривают вариант выдвижения Путина в президенты как самовыдвиженца, которого поддержит инициативная группа из видных общественников.

Ранее сообщалось, что прямая линия и большая пресс-конференция с Путиным пройдет 14 декабря.

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