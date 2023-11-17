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Правящая турецкая партия решит судьбу протокола о вступлении Швеции в НАТО

Aydinlik: турецкая ПСР определит судьбу протокола о вступлении Швеции в НАТО

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

В Турции судьбу протокола о вступлении Швеции в НАТО определит решение правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Об этом сообщает газета Aydinlik.

В статье уточнили, что многие представители ПСР, которую возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступают против одобрения протокола, но им в любом случае придется поддержать мнение руководства политического объединения.

Политические аналитики издания провели параллель с ситуацией во время голосования в парламенте по заявке Финляндии в НАТО. Тогда часть депутатов не приняли участия в голосовании. При условии принятия протокола по Швеции в профильной комиссии документ направят на рассмотрение генассамблеи парламента, где для его одобрения нужно простое большинство.

Накануне стало известно, что Эрдоган может сообщить 17 ноября во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине о готовности ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.

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