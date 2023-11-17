В Белом доме заявили, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня

Старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран заявила, что Соединенные Штаты продолжат заявлять, что не поддерживают независимость Тайваня по мере приближения к выборам на острове. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, долгосрочная позиция Вашингтона состоит в том, что он не поддерживает независимость Тайваня. Она добавила, что важно поддерживать мир, стабильность и статус-кво по обе стороны пролива. Поэтому американская сторона понимает, что ее политика не изменилась, США продолжат на ней фокусировать по мере приближения к выборам на Тайване.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби заявил, что

правительство США выступает против приобретения Тайванем независимости, однако не откажется от поставок вооружений на остров в будущем.

15 ноября в американском округе Сан-Матео состоялись переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина, при этом одной из ключевых тем обсуждения стала напряженная ситуация в Тайваньском проливе. В частности, во время встречи китайский лидер призвал американского коллегу отказаться от снабжения Тайбэя различной военной техникой.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.