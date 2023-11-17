Россия на АТЭС заявила о необходимости доступа к технологиям для всех

Вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук заявил, что Россия и ряд других стран на полях саммита АТЭС заявляли о необходимости всеобщего доступа к технологиям для энергоперехода. Об этом сообщает ТАСС.

Оверчук подчеркнул, что целый государств лидеров, в том числе российская сторона, подчеркивали, что необходимо, чтобы все имели доступ к технологиям, которые являются критичным для того, чтобы совершить энергопереход.

Вице-премьер подчеркнул, что Россия на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подчеркивала, что ни одна из стран региона не должна быть исключена из цепочек поставок.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что Соединенные Штаты сигнализируют о готовности вести с Российской Федерацией диалог «за кулисами» на полях саммита АТЭС.

До этого сообщалось, что российская делегация во главе с заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско, чтобы принять участие в саммите и лидерской неделе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)

Ранее Захарова заявила об «ущербной» линии США в АТЭС.