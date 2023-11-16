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Россия проанализирует ситуацию с закрытием пунктов пропуска с Финляндией

МИД: РФ будет анализировать ситуацию с закрытием Финляндией КПП на границе

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Shutterstock

Москва будет анализировать ситуацию с закрытием четырех пограничных переходов с Россией Финляндией и обвинениями со стороны Хельсинки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел РФ Евгения Иванова.

«Считаю, что это очень странные обвинения. Будем разбираться», — заявил он.

До этого стало известно, что власти Финляндии распорядились закрыть в ночь на 18 ноября четыре КПП на российской границе. В кабмине Финляндии уточнили, что закроют КПП Ваалимаа/Торфяновка, Нуйямаа/Брусничное, Иматра/Светогорск в Ленинградской области и Ниирала/Вяртсиля в Карелии на три месяца, до 18 февраля 2024 года. Таким образом, между странами останутся действующими еще четыре КПП, которые находятся в северных регионах страны.

Руководитель отдела статистики таможни Финляндии Олли-Пекка Пенттиля анонсировал почти полное прекращение грузового трафика с РФ после 18 ноября. Отмечается, что грузовые поезда по-прежнему смогут перемещаться через российско-финскую границу.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала необоснованными обвинения Финляндии в пропуске Россией 60 нелегальных мигрантов из Азии и Африки, которые впоследствии попали на финскую территорию.

Ранее в МИД РФ рассказали, сколько граждан ЕС получат российскую визу в 2023 году.

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