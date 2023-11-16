На Западе пообещали не забывать об Украине

Западные государства не собираются прекращать помощь Украине и смещать свое внимание на что-то другое, считает новый глава МИД Великобритании, экс-премьер королевства Дэвид Кэмерон, передает «Европейская правда». В ходе визита в украинскую столицу он отметил, что отказа Запада от поддержке Киева якобы ждут в России.

«Россия считает, что она может переждать этот конфликт, и что Запад в конце концов сосредоточит свое внимание на чем-то другом. Это очень далеко от истины. В моих первых переговорах с [украинским лидером Владимиром] Зеленским в моей новой роли [главы МИД] я четко дал понять, что Великобритания и наши партнеры будут поддерживать Украину и ее народ столько времени, сколько потребуется для достижения победы», — пояснил Кэмерон.

Он добавил, что украинская сторона якобы смогла достичь неких результатов в рамках своего контрнаступления. Кэмерон подчеркнул, что в Лондоне заметили и открытие Киевом морских торговых путей для поставок своей продукции.

Ранее на Западе предрекли рост давления на Украину по переговорам с Россией.