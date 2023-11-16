Глава МИД Венесуэлы передал Путину приветствие президента Мадуро

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто на переговорах в Москве с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым передал президенту РФ Владимиру Путину приветствие от лидера страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает ТАСС.

«Уважаемый господин министр, я также рад передать приветствие от господина Мадуро <…> Путину», — отметил глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы.

Кроме того, Хиль Пинто передал Лаврову привет от вице-президента Венесуэлы Делси Родригеса.

О том, что глава МИД РФ проведет переговоры с министром иностранных дел Венесуэлы стало известно 9 ноября.

В октябре власти Венесуэлы заметили сопротивление США налаживанию отношений. По словам главы венесуэльского министерства иностранных дел, уже несколько раз американские власти не выполняли того, что обещали. Пинто добавил, что у Венесуэлы отняли все доходы нефтегазового сектора, государство потеряло 99% валютной выручки от продажи нефтепродуктов.

Ранее США объявили о смягчении санкционного режима против Венесуэлы.