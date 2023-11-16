Лидер ХАМАС отказался от переговоров из-за действий Израиля в Газе

Лидер палестинского радикального движения ХАМАС Яхья Синвар заявил, что не желает вступать в переговоры с представителями Израиля после того, как Армия обороны (ЦАХАЛ) этой страны якобы разбомбила больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.

Ранее издание сообщало, что глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа планирует в ближайшее время посетить Катар для переговоров с представителями ХАМАС по освобождению заложников.

Отмечается, что 16 ноября Синвар внезапно оборвал переговоры с посредниками из Катара и заявил, что не продолжит их, пока ЦАХАЛ находится в «Аш-Шифе». Официально в ХАМАС эту информацию пока не комментировали.

В издании также указали, что, если стороны договорятся, ХАМАС сможет освобождать заложников отдельными партиями в течение нескольких дней. Это даст Синвару возможность освободить часть израильтян в один день и не отпускать никого из них в другой, при этом сохраняя режим прекращения огня.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.