Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лидер ХАМАС отказался от переговоров из-за действий Израиля в Газе

Ynetnews: лидер ХАМАС отказался от переговоров из-за действий Израиля в больнице

close
100%
Doaa Rouqa/Reuters

Лидер палестинского радикального движения ХАМАС Яхья Синвар заявил, что не желает вступать в переговоры с представителями Израиля после того, как Армия обороны (ЦАХАЛ) этой страны якобы разбомбила больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.

Ранее издание сообщало, что глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа планирует в ближайшее время посетить Катар для переговоров с представителями ХАМАС по освобождению заложников.

Отмечается, что 16 ноября Синвар внезапно оборвал переговоры с посредниками из Катара и заявил, что не продолжит их, пока ЦАХАЛ находится в «Аш-Шифе». Официально в ХАМАС эту информацию пока не комментировали.

В издании также указали, что, если стороны договорятся, ХАМАС сможет освобождать заложников отдельными партиями в течение нескольких дней. Это даст Синвару возможность освободить часть израильтян в один день и не отпускать никого из них в другой, при этом сохраняя режим прекращения огня.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий