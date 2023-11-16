Из-за провала на Украине США попытаются навредить России с помощью террористов, которых будут переправлять через Ближний Восток и Центральную Азию. Такое заявление сделал бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«Если США смогут выбить Иран, то появится возможность переправить террористов в Центральную Азию и в саму Россию», — сказал он.

11 ноября обозреватель Лукас Лейрос в статье, опубликованной в издании InfoBRICS, выразил мнение о том, что Украина может увеличить число совершаемых ею терактов на территории России из-за неудач своих вооруженных сил. Он заявил, что правильным решением для киевской власти было бы сдаться и принять российские условия, однако НАТО не допускает такого развития событий и вынуждает Украину вести войну, в которой она не может победить.

До этого в Челябинске задержали мужчину, которого подозревают в том, что он отправляет деньги запрещенным организациям. По версии правоохранителей, в 2022-2023 годах уралец перечислил деньги террористическим организациям, среди которых был и ИГИЛ (организация запрещена в России).

Ранее экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс назвал цель США на Ближнем Востоке.