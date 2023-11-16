Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байден и Си Цзиньпин продолжили встречу за ужином, к ним присоединились Блинкен и Ван И

Байден и Си Цзиньпин продолжили встречу за ужином с другими политиками

close
100%
Lintao Zhang/AP

По информации, полученной от пресс-пула Белого дома, после официальной встречи Президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, лидеры перешли к ужину. Вместе с ними к трапезе присоединились госсекретарь США Энтони Блинкен и китайский министр иностранных дел Ван И, пишет ТАСС.

Также к ужину присоединились помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и первый секретарь секретариата ЦК КПК Цай Ци.

В сообщении отмечается, что это рабочий ужин, на котором обсуждаются важные вопросы.

Ранее Си Цзиньпин во время встречи с американским президентом Джо Байденом заявил, что конфликт между США и Китаем может привести к невыносимым последствиям для обоих государств. По оценке китайского лидера, конкуренция между странами не должна являться превалирующим трендом и не сможет решить проблемы, которые стоят перед КНР, США и миром в целом.

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в поместье Филоли под Сан-Франциско.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий