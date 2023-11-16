Байден и Си Цзиньпин продолжили встречу за ужином, к ним присоединились Блинкен и Ван И

По информации, полученной от пресс-пула Белого дома, после официальной встречи Президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, лидеры перешли к ужину. Вместе с ними к трапезе присоединились госсекретарь США Энтони Блинкен и китайский министр иностранных дел Ван И, пишет ТАСС.

Также к ужину присоединились помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и первый секретарь секретариата ЦК КПК Цай Ци.

В сообщении отмечается, что это рабочий ужин, на котором обсуждаются важные вопросы.

Ранее Си Цзиньпин во время встречи с американским президентом Джо Байденом заявил, что конфликт между США и Китаем может привести к невыносимым последствиям для обоих государств. По оценке китайского лидера, конкуренция между странами не должна являться превалирующим трендом и не сможет решить проблемы, которые стоят перед КНР, США и миром в целом.

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в поместье Филоли под Сан-Франциско.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.