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Ермак обсудил в Госдепе США усиление санкционного давления на Россию

Ермак обсудил с представителями Госдепа США усиление санкций против России

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Ukraine Presidency/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с представителями Государственного департамента США усиления санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.

«Руководитель офиса президента Андрей Ермак <…> встретился с координатором Государственного департамента США по санкциям Джеймсом О'Брайеном и заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Крисом Смитом», — следует из сообщения.

Стороны отметили необходимость усиления совместного с Европейским союзом (ЕС) санкционного давления на Россию и контроля за соблюдением уже введенных рестрикций, отмечается в материале.

Кроме этого, представители Киева и Вашингтона обсудили конфискацию российский активов с целью их направления на восстановления Украины, подчеркнули в пресс-службе.

До этого Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, в ходе которого стороны обсудили очередной пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России.

Ранее Еврокомиссия направила на рассмотрение 12-й пакет санкций против России.

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