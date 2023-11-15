Еврокомиссия направила на рассмотрение 12-й пакет санкций против России

Европейская комиссия (ЕК) приняла предложения комиссии и Верховного представителя Евросоюза по 12-му пакету санкций в отношении России и передала их на рассмотрение членам объединения. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на представителя комиссии.

Представитель ЕК заявил изданию, что теперь странам — членам ЕС предстоит обсудить новый пакет санкций и принять его.

По его словам, ЕК будет тесно работать с Советом ЕС, «чтобы это произошло как можно скорее».

Он подчеркнул, что новые рестрикции, в частности, нацелены на урезание доходов РФ от экспорта алмазов в Европу и другие страны».

До этого агентство Bloomberg писало, что в 12-м пакете санкций ЕС запретит поставки алмазов из России. Евросоюз также предлагает запретить экспорт в Россию станков и запчастей к ним, которые используются для производства оружия.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.