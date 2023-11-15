Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Еврокомиссия направила на рассмотрение 12-й пакет санкций против России

РБК: ЕК направила на рассмотрение членам ЕС 12-й пакет санкций против России

close
100%
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейская комиссия (ЕК) приняла предложения комиссии и Верховного представителя Евросоюза по 12-му пакету санкций в отношении России и передала их на рассмотрение членам объединения. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на представителя комиссии.

Представитель ЕК заявил изданию, что теперь странам — членам ЕС предстоит обсудить новый пакет санкций и принять его.

По его словам, ЕК будет тесно работать с Советом ЕС, «чтобы это произошло как можно скорее».

Он подчеркнул, что новые рестрикции, в частности, нацелены на урезание доходов РФ от экспорта алмазов в Европу и другие страны».

До этого агентство Bloomberg писало, что в 12-м пакете санкций ЕС запретит поставки алмазов из России. Евросоюз также предлагает запретить экспорт в Россию станков и запчастей к ним, которые используются для производства оружия.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий