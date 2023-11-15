В Молдавии разъяснили отношение страны к санкциям против России

Власти Молдавии изучают возможности присоединения к двум пакетам ограничительных мер против России, заявил глава молдавского МИД Николае Попеску, передает «Sputnik.Молдова». По его словам, Кишинев принимает решения по антироссийским санкциям в целях безопасности.

«Остаются еще некоторые пакеты санкций, которые анализируют на предмет экономического влияния на Республику Молдова. Наша цель — сохранить стабильность и безопасность страны. Все меры по присоединению Молдовы к пакетам санкций проходят анализ <...> Есть шесть пакетов санкций, которые так или иначе затрагивают граждан или юридических лиц из РФ. На этом этапе Молдова присоединилась к четырем пакетам», — пояснил Попеску.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее президент Молдавии связала мир в стране с конфликтом на Украине.