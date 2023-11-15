Эрдоган заявил, что Нетаньяху должен предстать перед МУС за геноцид в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен предстать перед Международным уголовным судом (МУС) в Гааге за геноцид в Газе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Сейчас сотни, тысячи адвокатов обращаются в МУС в Гааге в связи с совершенным Нетаньяху геноцидом <…>», — подчеркнул глава Турции, выступая на заседании правящей Партии справедливости и развития.

По его словам, будут предприняты «необходимые шаги» в связи с геноцидом. Эрдоган предрек, что Израиль может стать «проклинаемым во всем мире террористическим государством».

14 ноября Турция направила в МУС иск против Нетаньяху. Как пояснили адвокаты правящей в стране «Партии справедливости и развития», Анкара обвинила главу израильского правительства в геноциде палестинского народа. Юристам помогло министерство юстиции Турции, которое направило состоящий из 23 страниц документ напрямую в международную инстанцию.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.