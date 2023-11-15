В Кремле прокомментировали намерение Дании задерживать танкеры с нефтью РФ

Нужно сначала получить официальную информацию от властей Дании о намерении проверять и при необходимости задерживать танкеры с российской нефтью, а потом уже реагировать на нее. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

15 ноября газета Financial Times со ссылкой на лиц, осведомленных о новых возможных мерах ЕС, написала, что Дания намерена ужесточить пропуск танкеров с российской нефтью, проходящих через ее проливы.

«Вы предлагаете обсуждать такие серьезные вещи, основываясь на публикации газеты, которая не имеет ссылки на кого-то конкретного», — отметил Песков.

По его словам, «это делать невозможно» пока не будет официальной информации от датских властей, подтверждающей новые планы по контролю над морскими поставками нефти из России.

В публикации обратили внимание, что данные меры вызваны желанием стран Запада обеспечить соблюдение ценового ограничения, которого РФ научилась избегать.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.