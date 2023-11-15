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В Чехии предположили, что глава Еврокомиссии фон дер Ляйен опасно больна

Аналитик Кампбелл предположил, что глава ЕК фон дер Ляйен больна деменцией

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Johanna Geron/Reuters

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, возможно, страдает деменцией. Об этом в интервью Parlamentní listy заявил чешский аналитик Ян Кампбелл.

По его мнению, если фон дер Ляйен действительно убеждена, что Европейский Союз продолжит добиваться от России компенсаций за конфликт на Украине, то это является тревожным признаком, свидетельствующим о наличии у политика старческой деменции.

Кампбелл считает, что в поведении главы Еврокомиссии прослеживаются растерянность и беспокойство, нарушение памяти и ориентации в пространстве. Аналитик отметил, что поступки фон дер Ляйен свидетельствуют о наличии у нее бреда и галлюцинаций.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден на встрече с хоккеистами в Белом доме назвал вице-президента Камалу Харрис президентом.

В августе опрос, проведенный Associated Press и NORС показал, что большая часть американского общества считает президента США Джо Байдена слишком старым, чтобы быть эффективным следующие четыре года президентского срока.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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