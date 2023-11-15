Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, возможно, страдает деменцией. Об этом в интервью Parlamentní listy заявил чешский аналитик Ян Кампбелл.

По его мнению, если фон дер Ляйен действительно убеждена, что Европейский Союз продолжит добиваться от России компенсаций за конфликт на Украине, то это является тревожным признаком, свидетельствующим о наличии у политика старческой деменции.

Кампбелл считает, что в поведении главы Еврокомиссии прослеживаются растерянность и беспокойство, нарушение памяти и ориентации в пространстве. Аналитик отметил, что поступки фон дер Ляйен свидетельствуют о наличии у нее бреда и галлюцинаций.

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