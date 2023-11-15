Делегация РФ прибыла в КНДР на заседание межправительственной комиссии

Российская делегация во главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым во вторник прибыла в Пхеньян для участия в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и КНДР, сообщает Reuters, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Правительственная делегация Российской Федерации прибыла в Пхеньян... для участия в 10-м заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству в области торговли, экономики, науки и техники между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией», — сообщает агентство.

В материале, что в честь российской делегации правительство КНДР устроило прием в отеле «Пхеньян Коре».

Российский министр выразил надежду на развитие сотрудничества между странами.

14 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсолютно голословными обвинения в адрес Российской Федерации и Китая в оказании помощи КНДР по обходу санкций, связанных с контролем над вооружениями.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».