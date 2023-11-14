В ООН прокомментировали применение противопехотных мин

Официальный представитель главы Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация выступает против использования противопехотных мин в любой точке мира. Об этом сообщает ТАСС.

У него попросили прокомментировать применение украинской стороной противопехотных мин в Изюме и Донецке в нарушение Оттавской конвенции.

Дюжаррик подчеркнул, что ООН выступает против использования противопехотных мин где бы то ни было.

До этого член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней заявил, что в ООН считают, что Украина могла нарушить Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин во время боевых действий в городе Изюм Харьковской области.

Свидетельства применения противопехотных мин имеются также в Донецке. По его словам, там местные жители снимали на видео, как подбирают эти мины или стреляют по ним.

2 ноября сообщалось, что женщина в Донецке подорвалась на мине «Лепесток».

В октябре ООН потребовала прекратить использовать кассетные боеприпасы на Украине.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.