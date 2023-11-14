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Полянский предупредил США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе

Полянский: США столкнутся с последствиями за перехват оружия в Оманском заливе

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Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что США столкнутся с серьезными последствиями, если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будут переправлять его Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, цинично выглядят действия США, например, попытки Вашингтона использовать международные санкционные меры в отношении Йемена, чтобы продвигать свои задачи.

Он подчеркнул, что к этому выводу подводит то, как американские военные обошлись с перехваченным в Оманском заливе оружием.

Полянский отметил, что если подобные действия со стороны США продолжатся, то это будет иметь последствия.

До этого США передали Украине около 1,1 миллиона патронов для стрелкового оружия калибром 7,62 миллиметра, которые были конфискованы у Ирана.

Из заявления командования следует, что речь идет о боеприпасах, которые были изъяты у иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) во время перехвата морского судна.

Ранее США провели испытания на ядерном полигоне.

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