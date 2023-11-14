Лукашенко пригласил Путина на саммит ОДКБ 23 ноября

Президент РФ Владимир Путин принял приглашение белорусского коллеги Александра Лукашенко принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который должен состояться 23 ноября в Минске. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь лидера республики Наталья Эйсмонт, заявление которой процитировало издание БелТА.

Она отметила, что 14 ноября президент Белоруссии провел телефонный разговор с армянским премьер-министром Николом Пашиняном. В ходе беседы Лукашенко предложил председателю иностранного правительства посетить саммит ОДКБ, однако получил отказ.

Как сказала Эйсмонт, белорусский лидер с пониманием отнесся к решению Пашиняна. При этом она добавила, что глава государства также направил приглашения на мероприятия коллегам из ряда других стран.

«Президенту России, например, также в ходе недавно состоявшегося телефонного разговора. Он приглашение принял», — добавила пресс-секретарь Лукашенко.

1 ноября президенты РФ и Белоруссии провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Ключевыми темами обсуждения стала реализация проектов в сфере энергетики и импортозамещения.

Ранее в Кремле прокомментировали отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна от участия в саммите ОДКБ.