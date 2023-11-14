Ремонтировать дома россиян собрались по-новому

Государственна дума Российской Федерации во втором чтении приняла законопроект, которые предполагает перед ремонтом дома проводить техосмотр здания, чтобы выявить его реальный износ. Об этом сообщает «Российская газета».

По мнению авторов инициативы, данное нововведение даст возможность пресечь нерациональные траты на ремонт ветхих домов, которые уже не подлежат восстановлению.

По словам первого заместителя председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, чинить непригодные для ремонта дома недопустимо, а тратить на это бюджетные деньги — преступно.

Также законопроект предполагает поправку, согласно которой техосмотр многоквартирных домов будут проводить только юридические лица, а расходы на работы будут предусмотрены региональным бюджетом.

До этого стало известно, что на проведение капитального ремонта стандартной однокомнатной квартиры в Москве придется потратить не менее двух месячных зарплат, выяснил сервис «Авито Услуги» в ходе исследования.

Ранее стало известно, что большинство россиян не прекращают стройку и ремонт в доме в холодное время года.