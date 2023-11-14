Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ремонтировать дома россиян собрались по-новому

В Госдуме собрались пресечь нерациональные траты на ремонт ветхих домов

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

Государственна дума Российской Федерации во втором чтении приняла законопроект, которые предполагает перед ремонтом дома проводить техосмотр здания, чтобы выявить его реальный износ. Об этом сообщает «Российская газета».

По мнению авторов инициативы, данное нововведение даст возможность пресечь нерациональные траты на ремонт ветхих домов, которые уже не подлежат восстановлению. 

По словам первого заместителя председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, чинить непригодные для ремонта дома недопустимо, а тратить на это бюджетные деньги — преступно.

Также законопроект предполагает поправку, согласно которой техосмотр многоквартирных домов будут проводить только юридические лица, а расходы на работы будут предусмотрены региональным бюджетом.

До этого стало известно, что на проведение капитального ремонта стандартной однокомнатной квартиры в Москве придется потратить не менее двух месячных зарплат, выяснил сервис «Авито Услуги» в ходе исследования.

Ранее стало известно, что большинство россиян не прекращают стройку и ремонт в доме в холодное время года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий