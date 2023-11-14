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В Испании ультраправые обвинили премьера Санчеса в сотрудничестве с терроризмом

Ультраправая партия Vox подала иск против премьера Испании из-за сепаратистов

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Heinz-Peter Bader/AP

Испанская ультраправая партия Vox подала иск против исполняющего обязанности премьер-министра Испании и лидера Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчеса по обвинению в сотрудничестве с терроризмом и взяточничестве. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

В публикации отмечается, что партия Vox подала на Санчеса иск по обвинению во взяточничестве, сотрудничестве с терроризмом, узурпации функций судебной власти, а также в переговорах и действиях, запрещенных государственным служащим при исполнении ими своих обязанностей.

В партии добавили, что причиной этому послужило внесение на рассмотрение в нижнюю палату испанского парламента закона об амнистии каталонских сепаратистов партией PSOE. 

До этого объединенная ассоциация полицейских Испании заявила, что вышла на протесты в Барселоне против соглашения по закону об амнистии каталонских сепаратистов партии исполняющего обязанности премьера страны Педро Санчеса PSOE и сепаратисткой партии «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya).

Ранее Пучдемон потребовал признания для каталонцев.

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