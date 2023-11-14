В Германии призвали отобрать паспорт у «беженки Меркель»

Немецкие политики заявили, что 23-летняя палестинка Рим Сахвил, прославившаяся в 14 лет как «девочка-беженка Меркель», стала настоящей антисемиткой и ненавистницей Израиля, поэтому у нее необходимо отобрать гражданство ФРГ. Об этом сообщает журнал Bild.

Признанная символом миграционной политики во время правления правительства Ангелы Меркель Рим Сахвиль ранее опубликовала в соцсетях рисунок, на котором показаны очертания Израиля и палестинских территорий. Под ним лозунг: «От реки до моря. Свободная Палестина». Как пишет журнал, казалось бы, безобидное высказывание о том, что Палестина должна быть «свободна от реки до моря», на самом деле является «антисемитским криком об уничтожении еврейского государства».

«Любой человек, подобный Рим, который не разделяет наши ценности, не может стать или остаться немцем. Он обманул свой путь к натурализации. Ошибка натурализации должна быть «исправлена, а паспорт и гражданство должны быть аннулированы», — сказал журналу руководитель фракции ХДС Экхардт Реберг.

Рим Сахвил также раскритиковала эксперт по внутренним вопросам и праву СвДП Линда Тойтеберг. Она заявила, что защита евреев и права Израиля на существование являются частью основы ценностей Германии, и «любой, у кого есть проблемы с этим, должен иметь проблемы в нашей стране».

13 ноября сообщалось, что выступление Тунберг на митинге в Амстердаме прервали из-за ее пропалестинской позиции.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.