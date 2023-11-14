Байден назвал Камалу Харрис президентом

Президент США Джо Байден назвал вице-президента Камалу Харрис президентом на встрече с хоккеистами в Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент Харрис здесь, чтобы убедиться, что мы все правильно делаем», — сказал американский лидер.

В сентябре Харрис заявила, что может занять пост американского президента в случае необходимости.

До этого она заявила о высокой работоспособности Байдена, отметив его навыки «проникать в суть сложных вопросов» и принимать важные для страны решения. Она отметила, что Байден — «невероятный лидер», который смог сделать то, на что другие президенты страны «только надеялись».

В августе опрос, проведенный Associated Press и NORС показал, что большая часть американского общества считает президента США Джо Байдена слишком старым, чтобы быть эффективным следующие четыре года президентского срока.

Ранее Байден забылся и рассказал одну историю дважды.