Захарова прокомментировала слова Кэмерона о «наборе международных проблем»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила газете «Известия», что слова нового главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о столкновении Лондона с «обескураживающим набором международных проблем» не совсем соответствуют сложившейся ситуации.

«Они не столкнулись [с проблемами], они их во многом создали», — сказала дипломат.

13 ноября бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон занял пост главы МИД страны. В своем первом комментарии в новой должности политик заявил о готовности помогать «обеспечивать безопасность и процветание» Соединенного Королевства. В первом же комментарии Кэмерон заявил и о готовности поддержать союзников Британии в украинском кризисе.

В социальной сети Х (ранее Twitter) Кэмерон заявил, что надеется помочь действующему премьеру Риши Сунаку в разрешении глобальных вызовов. По его словам, Британия столкнулась с огромным набором международных проблем, среди которых события на Украине и Ближнем Востоке.

Ранее Сунак уволил главу МВД из-за позиции по пропалестинским митингам.