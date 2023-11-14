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В ЕС согласовали правила введения цифрового шенгена

Совет ЕС согласовал правила для введения цифровых шенгенских виз

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Совет Евросоюза утвердил правила, которые позволят подавать заявки на шенгенские визы через онлайн-платформу. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам руководителя МВД Испании, которая председательствует в ЕС, Фернандо Гранде-Марласка Гомеса, нововведение облегчит процедуру запроса визы для туристов, а также снизит нагрузку на национальные администрации, даст им возможность действовать быстрее и эффективнее.

До этого премьер-министр Румынии Марвел Чолаку заявил, что страна намерена обратиться в Европейский суд, если Австрия воспользуется своим правом вето и не позволит ей вступить в Шенгенскую зону.

По его словам, канцлер Австрии Карл Нехаммер за несколько дней до заседания Совета ЕС сообщил, что не будет поддерживать вступление Румынии в Шенгенскую зону, что, по словам Чолаку, вызвало недовольство властей и румынского населения.

До этого министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер выступил против призыва главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о немедленном принятии Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Он считает, что пограничный контроль нужно увеличивать, а не уменьшать из-за растущей миграции.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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