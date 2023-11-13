В Ливии одобрили криминализацию нормализации отношений с Израилем

Члены палаты представителей Ливии единогласно проголосовали за закон, согласно которому в стране будет введена уголовная ответственность за нормализацию отношений с Израилем. Об этом рассказал официальный представитель законодательного органа республики Абдалла Блейхак, передает РИА Новости.

Он отметил, что голосование состоялось 13 ноября в штаб-квартире палаты представителей. Здание расположено в городе Бенгази.

«Палата представителей Ливии единогласно проголосовала за одобрение закона, устанавливающего уголовную ответственность за нормализацию отношений с Израилем», — подчеркнул Блейхак.

В конце октября ливийские законодатели потребовали от послов стран, поддерживающих удары Израиля по сектору Газа, немедленно покинуть республику. По данным ТАСС, в первую очередь речь идет о главах дипломатических миссий США и ряда других западных государств.

2 ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал на недопустимость нормализации отношений между Израилем и арабскими странами за счет Палестины. В то же время представитель Москвы обратил внимание, что всеобъемлющая стабилизация ситуации на Ближнем Востоке невозможна без окончательного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности объявить Израиль военным преступником.