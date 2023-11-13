Премьер Польши объявил об отставке кабмина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время первого заседания Сейма (нижней палаты польского парламента) нового созыва заявил, что отправляет свое правительство в отставку.

«Я намерен подать в отставку в соответствии с правилами парламента», — приводит слова премьера агентство PAP.

Вечером 13 ноября Моравецкого наделят полномочиями для формирования нового кабинета министров, на что обычно отводят две недели.

До этого президент Польши Анджей Дуда заявил, что Моравецкий первым получит шанс на формирование правительства как представителю фракции, набравшей больше всего голосов на выборах.

Матеуш Моравецкий представляет партию «Право и справедливость», которая по итогам голосования в парламент получила 35,38% голосов. Оппозиционные партии «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» набрали 30,7%, 14,4% и 8,61% голосов соответственно. Они уже объявили о намерении создать коалиционное правительство.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Моравецкого на пост премьера не поддерживают больше половины граждан Польши.