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Политолог предрек появление на Украине антивоенного движения

Политолог Скачко: успехи ВС РФ дадут импульс антивоенному движению на Украине

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Thomas Peter/Reuters

Успехи Вооруженных сил России на фронте могут дать мощный импульс для образования на Украине антивоенного движения. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил политолог Владимир Скачко, комментируя прошедшие митинги родственников украинских военнослужащих, требующих демобилизовать их близких.

«Протестный потенциал на Украине растет с каждым днем. Люди, оставшиеся в тылу, переживают за своих друзей и родственников. Однако беда этой страны в том, что митинги до сих пор имеют местечковый характер. Иными словами, условные одесситы стоят только за одесситов», — отметил эксперт.

По его словам, именно продвижение российских войск на фронте может способствовать тому, что разовые протесты перерастут в нечто большее и приобретут массовый характер. При этом Киев не сможет выполнить требований населения, поскольку демобилизация на Украине не возможна из-за отсутствия людского резерва для ротации, заключил Скачко.

Сообщалось, что акции протеста прошли во Львове, Одессе, Житомире, Хмельницком и Кривом Роге, в них приняли участие несколько десятков человек. Митингующие принесли плакаты с требованием демобилизовать тех, кто находится на передовой с февраля 2022 года.

В начале ноября глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил демобилизацию части военнослужащих при условии создания правовой базы.

Ранее министр обороны ФРГ анонсировал «сильный сигнал» для Украины.

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