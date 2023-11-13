Сын Кадырова получил должность в правительстве республики

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат получил должность первого заместителя министра спорта республики. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель регионального парламента Магомед Даудов.

«Сердечно поздравляю моего дорогого племянника, внука Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова (ДАЛА гIазот къобалдойла цуьнан) Ахмата Кадырова с назначением на должность первого заместителя министра ЧР по физической культуре, спорту и молодежной политике!» — написал Даудов.

Чиновник выразил уверенность, что 18-летний сын Кадырова поспособствует повышению уровня и качества деятельности министерства в развитии спорта, а также в молодежной политике. Даудов подчеркнул, что старший сын Кадырова сам серьезно занимается спортом и очень серьезно относится к вопросам, связанным с молодежной политикой.

До этого видеоблогер из Казахстана Олжас Рахимжанов отправил вызов на поединок по правилам бокса Адаму Кадырову, сыну главы Чеченской республики Рамзану Кадырову.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Никиту Журавеля.