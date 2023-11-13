В Великобритании сменили главу МВД и МИД страны

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон станет новым министром внутренних дел Соединенного Королевства. Об этом сообщает британская газета The Telegraph, передает ТАСС.

Должность главы МВД страны с 25 октября 2022 года занимала Суэлла Браверман. На ее место назначен министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

13 ноября телеканал Sky News сообщил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил главу министерства внутренних дел страны Суэллу Браверман после того, как она опубликовала в The Times статью, критикующую действия полиции во время протестов в поддержку Палестины.

Как пишет Sky News, оппозиция и консерваторы назвали слова Браверман «оскорбительными» и «подстрекательскими».

До этого в Лондоне прошел один из самых крупных митингов против войны в секторе Газа, в котором приняли участие более 300 тысяч человек. В результате столкновений с полицией были арестованы 92 ультраправых активиста.

Ранее Великобритании предрекли дефицит фруктов и овощей из-за аномальной жары в странах Южной Европы.