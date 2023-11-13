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На Западе рассказали, к чему могут привести разногласия военных с Зеленским

Экс-разведчик Риттер: на Украине может начаться гражданская война

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Olivier Matthys/Reuters

Неудачи войск Украины на фронте, а также разногласия между украинским военным командованием и президентом страны Владимиром Зеленским могут привести к гражданской войне. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Gegenpol высказал отставной разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.

По его словам, те, кто не захочет проигрывать России, набросятся на людей, которые стремятся сдаться.

Риттер отметил, что к появлению насилия на Украине приведут столкновения противников дальнейшего ведения боевых действий и его сторонников, требующих перейти к обороне, что может привести к полному уничтожению страны.

Накануне Риттер заявлял, что Запад ищет способы избавиться от Украины и украинского президента Владимира Зеленского, так как понимает, что конфликт проигран.

До этого издание The Wall Street Journal (WSJ) писало, что новый этап российско-украинского конфликта крайне опасен для Киева, поскольку Россия нарастила производство военной техники и боевую мощь.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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