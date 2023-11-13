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Япония в начале 2024 года планирует запустить ракету со спутником для слежения за КНДР

NHK: Япония в январе запустит ракету со спутником для слежения за КНДР

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Depositphotos

Япония планирует 11 января запустить ракету-носитель H-2A с разведывательным спутником, который должен будет собирать информацию о ситуации в КНДР. Об этом сообщает телеканал NHK.

По информации телеканала, с помощью спутника Япония намерена наблюдать за ракетными полигонами Северной Кореи. Кроме того, космический аппарат будут применять для сбора информации во время стихийных бедствий в регионе.

В сентябре генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявлял, что правительство его страны выражает протест КНДР в связи с осуществленными пусками, предположительно, баллистических ракет.

До этого береговая охрана Японии сообщала, что Северная Корея произвела пуск, по предварительным данным, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Примерно через шесть минут уточнялось, что северокорейская ракета уже упала. Позднее стало известно о запуске второй ракеты.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.

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