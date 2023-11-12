В ХАМАС обвинили Израиль в срыве сделки по возвращению заложников

Представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан сообщил, что Израиль препятствует возвращению гражданских заложников из сектора Газа. С таким заявлением он выступил в эфире Al Jazeera.

«На данный момент согласована окончательная формула сделки по заложникам», — заявил Хамдан.

В Израиле число заложников оценивают в 240 человек, среди них десятки граждан третьих стран.

До этого телеканал Al Arabiya написал, что ХАМАС освободит ряд заложников в ближайшие дни.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.