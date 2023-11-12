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Шольц заявил, что готов продолжать диалог с Путиным

Шольц заявил о готовности продолжать диалог с Путиным

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Fabian Sommer/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета Heilbronner Stimme.

Шольц уточнил, что считает диалог с Путиным необходимым.

«В этой ситуации нужно вновь и вновь говорить с ним, что я и делал в прошлом и что буду снова делать в будущем», — отметил канцлер ФРГ.

Шольц пояснил, что для начала переговорного процесса Россия должна вывести войска с территории Украины, но Путин не готов к такому шагу.

До этого Шольц призывал ЕС оказать помощь Украине, Молдавии и Грузии с реформами по членству. Канцлер ФРГ пояснил, что необходимо поддержать все страны, претендующие на вступление в ЕС, в проведении реформ, необходимых для вступления в союз.

8 ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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