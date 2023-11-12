В ЮАР потребовали ареста Нетаньяху за операцию в Газе

Международное право должно применяться в конфликте между Израилем и ХАМАС, и усилия по достижению справедливого и прочного мира должны быть активизированы, заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. В своей статье для южноафриканской газеты Sunday Times она отметила, что ждет от Международного уголовного суд (МУС) шагов по расследованию преступлений еврейского государства в секторе Газа.

«Мы призываем прокурора МУС ускорить расследование и расследовать нарушения трех из четырех преступлений, подпадающих под юрисдикцию МУС: военные преступления, преступления против человечности и геноцид [в секторе Газа]. Мы ожидаем, что ордеры на арест должны быть исполнены для тех, кто несет наибольшую ответственность в соответствии с принципами командования и высшей ответственности МУС», — пояснила Пандор.

Она добавила, что в число ответственных за преступления входит и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Пандор подчеркнула, что это касается и ряда других израильских чиновников.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в США призвали стереть ХАМАС с лица земли.