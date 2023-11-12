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Лавров резко высказался о заявлениях западных СМИ про отношения России и Казахстана

Лавров назвал хамскими высказывания СМИ Запада о Казахстане как заднем дворе РФ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров резко отреагировал на высказывания западных средств массовой информации, назвавших Казахстан задним двором президента России Владимира Путина. В интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале, Лавров назвал хамскими заявления западных лидеров и СМИ в адрес отношений Казахстана и РФ.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что на пресс-конференции один из руководителей Европейского союза после визита в Центральную Азию заявлял, что рад тому, что Казахстан не будет ничьим вассалом.

«Это нагло для дипломатического языка», — считает Лавров.

По его мнению, Евросоюз не скрывает своих намерений сдерживать Российскую Федерации и выталкивать ее из Центральной Азии и Закавказья.

«У них не получится», — сказал Лавров, подчеркнув, что Россия «тут исторически и никуда не исчезнет».

«Наши партнеры и союзники это прекрасно знают», — добавил он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал глупостью заявления, что Казахстан — это «задний двор России».

Ранее Путин назвал Казахстан самым близким союзником России.

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