Кавказовед объяснил попытки руководства Армении испортить отношения с Россией

Научный Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев заявил, что Армения последовательно портит отношения с Россией. Об этом он заявил газете »Известия».

«Мы слышим многочисленные заявления армянского руководства, видим встречи и поездки, масштабную антироссийскую информационную кампанию в государственных и проправительственных СМИ», — пояснил исследователь.

При этом официальный Ереван утверждает, что не собирается выходить из ОДКБ, СНГ и ЕАЭС. По мнению Силаева, причин для резкой антироссийской риторики армянских властей может быть несколько — среди них выделяется попытка выторговать у России дополнительные преференции через наращивание контактов с Западом.

Также армянские власти могут сознательно идти на провокации, чтобы заставить Россию сделать резкий шаг и тем самым испортить отношения.

До этого секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил об интенсивном диалоге со странами Запада по вопросам безопасности республики.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада, которые сейчас активно «обхаживают» Армению, хотят дружить с этой республикой против России.