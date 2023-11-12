Арабские страны отказались разделять Газу и Западный берег

Арабские и исламские страны выступили против отделения сектора Газы от Западного берега реки Иордан в рамках единого Палестинского государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение арабо-исламского саммита, прошедшего в Эр-Рияде.

«Отвергнуть любые предложения по отделению сектора Газа от Западного берега, включая Восточный Иерусалим, и подтвердить, что ближайшее будущее сектора Газа должно быть связано с всеобъемлющим решением, которое включает единство земель сектора Газа и Западного берега в рамках <...> государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах по состоянию на июнь 1967 года», — указано в решении.

До этого арабские страны выдвинули условие установления мирных отношений с Израилем.

Предварительными условиями мира были названы прекращение оккупации всех арабских территорий на территории Палестины от 1967 года, а также осуществление прав палестинского народа.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.