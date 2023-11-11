Макрон поприветствовал акции против антисемитизма во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон не примет участие в марше против антисемитизма в Париже, запланированном на 12 ноября. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на окружение французского лидера.

При этом в заявлении Елисейского дворца, которое приводит телеканал, говорится, что Макрон считает проходящие во Франции акции против антисемитизма на фоне начавшегося палестино-израильского конфликта «поводом для надежды» и приветствует их участников.

В конце октября сообщалось, что на домах в нескольких округах Парижа появились звезды Давида (символ единства еврейского народа). Инцидент напугал жителей города, поскольку они посчитали, что это антисемитская акция. Впоследствии автор этих изображений Анатолий Призенко заявил, что это был не антисемитский жест. По его замыслу, звезды Давида на стенах парижских домов должны были поддержать евреев после атаки ХАМАС 7 октября. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее постпред Израиля при ООН стал носить желтую звезду.