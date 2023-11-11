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В США изучили доказательства для возможного импичмента Байдена

WP: спикер конгресса США Джонсон не увидел оснований для импичмента Байдена

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Sarah Silbiger/Reuters

Спикер палаты представителей Майк Джонсон не увидел достаточных доказательств для начала процесса импичмента президента США Джо Байдена. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, Джонсон в то же время не считает «политическим императивом» добиваться отстранения действующего президента с учетом его низких предвыборных рейтингов. Предполагается, что Байден проиграет предстоящие президентские выборы.

Председательствующая в нижней палате конгресса Республиканская партия ведет расследование, которые призвано доказать вовлеченность Байдена в бизнес-операции членов его семьи, якобы торговавших от имени политика по всему миру. В частности, предыдущий спикер палаты, республиканец Кевин Маккарти утверждал, что президент получил прибыль от зарубежных деловых операций своего сына Хантера.

Если конгрессмены проголосуют за импичмент Байдена, вероятно, представители Демократической партии, которых большинство в сенате, не захотят отправить его в отставку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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