В США изучили доказательства для возможного импичмента Байдена

Спикер палаты представителей Майк Джонсон не увидел достаточных доказательств для начала процесса импичмента президента США Джо Байдена. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, Джонсон в то же время не считает «политическим императивом» добиваться отстранения действующего президента с учетом его низких предвыборных рейтингов. Предполагается, что Байден проиграет предстоящие президентские выборы.

Председательствующая в нижней палате конгресса Республиканская партия ведет расследование, которые призвано доказать вовлеченность Байдена в бизнес-операции членов его семьи, якобы торговавших от имени политика по всему миру. В частности, предыдущий спикер палаты, республиканец Кевин Маккарти утверждал, что президент получил прибыль от зарубежных деловых операций своего сына Хантера.

Если конгрессмены проголосуют за импичмент Байдена, вероятно, представители Демократической партии, которых большинство в сенате, не захотят отправить его в отставку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.