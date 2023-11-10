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В ДНР заявили о двойных стандартах Запада по вопросу обстрела Донецка

Пушилин: позиция Запада по обстрелам Донецка строится на двойных стандартах

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Александр Сухов/РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что позиция стран Запада на заседании Совбеза ООН, который был экстренно созван 8 ноября из-за обстрелов Донецка, построена на двойных стандартах и искажении фактов.

«Вопрос обсуждался важный — очередное военное преступление со стороны украинского режима. Но характерной является позиция западных стран: опять двойные стандарты, опять искажение действительности, опять всецелая <…> поддержка украинского режима. Со стороны Соединенных Штатов Америки, Великобритании [происходит] полное искажение фактов», — сказал Пушилин.

Глава ДНР отметил, что в позиции некоторых «западных сателлитов» отсутствует логика. Так, Албания предположила, что Россия сама обстреляла Донецк.

7 ноября в ДНР сообщали, что Вооруженные силы Украины выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня по центральному Ворошиловскому району Донецка. Стало известно также, что в результате обстрела были ранены пять человек. Отмечалось, что в центральном районе города, где расположены транспортная развязка, крупные торговые центры и больницы, прозвучало не менее трех взрывов.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН заявлял, что массированный обстрел Донецка со стороны Вооруженных сил Украины 7 ноября является нарушением норм международного права.

8 ноября сообщалось, что ВСУ обстреляли больницу в Донецке. Одно здание получило серьезные повреждения.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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