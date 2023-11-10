Вучич заявил, что Запад осознал нежелание Косово строить отношения с Сербией

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Запад начал осознавать незаинтересованность властей Косово в нормализации отношений с Белградом и выполнении взятых на себя обязательств. Об этом он заявил в ходе визита в Париж, сообщает ТАСС.

«Здесь нет великой философии, я думаю, что теперь всем на Западе ясно, что [премьер Косово Альбин] Курти совершенно не желает формировать Союз сербских муниципалитетов, что он не хочет какого-либо прогресса в диалоге, а все остальное — это балканские трюки, которые могут сработать один или два раза, но уж точно не в долгосрочной перспективе», — сказал Вучич.

Он подчеркнул, что не видит возможности нормализации отношений между Белградом и Приштиной, пока у власти в непризнанной республике находится Курти.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что Приштина продолжит политику террора в отношении косовских сербов, полностью отказавшись от диалога с Белградом.

До этого Вучич заявил о тяжелом разговоре с представителями стран Запада по Косово.

Ранее Вучич заявил о сложной ситуации на Украине.